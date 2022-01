Da Redação

Casos de Dengue permanecem estáveis em Arapongas

Foi divulgado, nesta quarta-feira (26), pela Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, por meio do Controle de Endemias, o boletim semanal epidemiológico da dengue. Segundo os dados, que especificam dos dias 19 a 25 de janeiro, a cidade permanece com três casos confirmados da doença; 195 notificações; 72 casos em investigação e 120 negativos. Na semana anterior foram 150 notificações, 28 em investigação, 119 negativos e três casos confirmados de dengue.

No boletim semanal do estado do Paraná, publicado nesta terça-feira (25), pela Secretaria de Estado da Saúde, foi registrado aproximadamente 16.000 casos suspeitos, com 722 confirmações. São 49 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 22º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento, 308 municípios registraram notificações de dengue, destes 119 confirmaram a doença, sendo que 84 municípios com casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência. Há ainda, 2.620 casos em investigação e nenhum registro de óbito neste período.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas