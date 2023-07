Caseiro "surta" com faca nas mãos e ameaça matar cão em Sabáudia

Homem estava com faca em Sabáudia

A Polícia Militar (PM) foi acionada nesta quarta-feira (12) em Sabáudia após um homem “surtar” com uma faca nas mãos, ameaçando matar um cachorro. O caso foi registrado no centro da cidade por volta das 20 horas.

Segundo boletim de ocorrências, o homem estava sob efeito de bebidas alcoólicas. Ele é caseiro em um sítio e chegou a pegar o cão com uma mão, enquanto segurava uma faca com a outra.

Quando a PM chegou, o homem não estava mais com a faca, mas seguia agressivo. Uma ambulância do Hospital Municipal de Sabáudia foi ao local para buscar o caseiro.

No hospital, os atendentes precisaram fazer uso de “amarras” na maca para fazer o atendimento. O filho do caseiro relatou que os episódios de violência após o consumo de bebidas são frequentes, segundo informou a PM no boletim de ocorrências.

