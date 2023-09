Casal sequestrado em Pitangueiras é abandonado em Arapongas

Um casal de Pitangueiras teve a residência invadida por ladrões, na noite desta sexta-feira (8) e, em seguida, sofreram um sequestro-relâmpago, sendo abandonados às margens da PR-218, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

De acordo com o boletim de ocorrências, por volta das 23h30, a secretária de um estabelecimento localizado na PR-218 relatava ter uma senhora no local, muito nervosa, dizendo que tinha sido vítima de roubo. A equipe foi até o local e encontrou a mulher, juntamente com ela o marido, ambos estavam molhados, a senhora estava descalça, sem blusa, trêmula e nervosa.

A vítima disse que é moradora de Pitangueiras e que durante a noite, ela estava na cozinha de sua residência enquanto seu marido tomava banho, e três bandidos encapuzados, com armas de fogo, invadiram a casa.

Ela foi amarrada, juntamente com o esposo no quarto, e ficaram amarrados por volta de 40 minutos, enquanto os indivíduos vasculhavam a residência.

Após esse tempo, o casal foi levado até a parte externa da casa, onde as vítimas perceberam que dois televisores Samsung um de 70 polegadas e um de 50, já se encontravam na carroceria de um dos veículos da família.

As vítimas foram obrigadas a entrar na caminhonete S10, que estava na garagem . Os celulares deles também foram entregues a um dos autores do roubo.

Dois dos bandidos estavam como motorista e passageiro e saíram sentido via pública, ainda com as vítimas amarradas no interior do veículo, e o terceiro ladrão, vinha logo em seguida atrás, com o outro veículo da vítima, uma caminhonete Chevrolet Montana.

Segundo a vítima, eles vieram sentido Sabáudia, saindo na Estrada do Vanzela, onde foram abandonados no mato, dentro da Montana. O casal estava sem as chaves do veículo em que foi abandonando, então, eles desceram do veículo e caminharam a pé até as margens da PR-218.

Os policiais foram até Pitangueiras com as vítimas e acionaram o policiais de Sabáudia, que encontraram o veículo Montana abandonado no mato.

As vítimas foram orientadas. Os bandidos não foram localizados.

