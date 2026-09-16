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SEGURANÇA

Casal rouba celular de motorista em Arapongas e acaba preso

Vítima foi abordada sob ameaças dentro de veículo estacionado na Rua Pinta Roxo; Guarda Municipal capturou os suspeitos logo após a fuga

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casal rouba celular de motorista em Arapongas e acaba preso
Autor Casal foi levado para a delegacia de Arapongas - Foto: TNOnline

Um homem e uma mulher foram presos na manhã de terça-feira (15) após assaltarem uma pessoa que estava dentro de um carro no centro de Arapongas. O crime aconteceu na Rua Pinta Roxo e teve rápida resposta das forças de segurança do município.

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De acordo com o registro oficial da Polícia Militar, a vítima estava no interior do próprio veículo, que se encontrava estacionado na via, quando foi surpreendida pela aproximação dos dois suspeitos. O casal anunciou o assalto e, sob fortes ameaças, exigiu a entrega do aparelho celular do motorista.

Após conseguirem pegar o telefone, o homem e a mulher fugiram do local. No entanto, a tentativa de escapar durou pouco. Uma equipe da Guarda Municipal (GM) que patrulhava a região conseguiu localizar e abordar a dupla logo na sequência.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados diretamente para a 22ª Delegacia de Polícia de Arapongas, onde o caso foi registrado e as medidas legais cabíveis pelo crime de roubo foram tomadas. O aparelho celular foi recuperado.

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