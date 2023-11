Casal promove "quebra-quebra" em farmácia de Arapongas e PM é chamada

Na noite de sexta-feira (17), após diversas denúncias de que um casal estaria quebrando objetos em uma farmácia localizada na Avenida Arapongas e se agredindo, a Polícia Militar (PM) deslocou-se até o endereço.

continua após publicidade

No local, a equipe foi informada pela vítima sobre as características do casal e que o homem estaria com um ferimento causado por uma faca.

- LEIA MAIS: Empresário de Apucarana tem seu próprio museu com várias peças antigas

continua após publicidade

As equipes policiais, em patrulhamento pelo entorno do estabelecimento, conseguiram localizar os suspeitos, que foram encaminhados para a delegacia. O homem ferido foi levado para o hospital para atendimento médico.

Conforme a farmacêutica, o estabelecimento possui câmeras de segurança, as quais estarão à disposição da Polícia Civil para futuras investigações. A vítima identificou o casal como as pessoas envolvidas na confusão.

Siga o TNOnline no Google News