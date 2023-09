Casal pede comida e doações e furta celular de moradora de Arapongas

Uma atitude de solidariedade acabou "custando" caro para uma moradora de Arapongas, no Norte do Paraná, no início da tarde da última terça-feira (12). Acontece que um casal chegou na residência dela, localizada na Vila Aparecida, pedindo comida e outras doações mas acabou furtando a mulher.

A ocorrência do crime foi registrada pela Polícia Militar no dia seguinte, na quarta-feira (13), por volta das 12h39, quando a vítima chamou as autoridades. Ela relatou aos militares que o casal apareceu no portão da residência pedindo comida, e ela teria levado os dois até a varanda do imóvel.

A mulher teria entrado na casa para pegar alguns itens que poderia doar e, no momento que voltou, percebeu que o homem estava nervoso e saiu correndo. A companheira dele pegou as doações que a moradora havia separado e também foi embora do local.

Apenas depois de o casal ter ido embora que a mulher percebeu que seu aparelho celular da marca Samsung não estava mais sobre a mesa.

