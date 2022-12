Casal passa por poça, cai e fica ferido em Aricanduva; Samu é acionado

Da Redação

Um casal ficou ferido após sofrer uma queda de moto na Rua Alameda Uirapuru Vermelho, no distrito de Aricanduva, em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente foi registrado no começo da noite desta terça-feira (27), por volta das 18h30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o motociclista e a garupa, ambos de 27 anos e moradoras de Aricanduva. Eles sofreram ferimentos considerados leves e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, segundo os socorristas.

De acordo com testemunhas, o casal havia saído da rodovia, a BR-369, e acessado a marginal, quando passou por uma poça, onde também haviam algumas pedras, desequilibrou e então sofreu a queda.

