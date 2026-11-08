Casal fica ferido após pneu de moto estourar na BR-369 em Arapongas

Um casal ficou ferido no final da manhã deste domingo (8) após sofrer uma queda de moto na BR-369, em Arapongas, na saída para Apucarana. O acidente aconteceu nas proximidades da loja Havan e, segundo as informações preliminares, teria sido provocado pelo estouro de um dos pneus da motocicleta, o que fez o condutor perder o controle da direção e cair na canaleta que divide as vias da rodovia.

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O piloto, um jovem de 20 anos, sofreu diversas escoriações pelo corpo. A passageira, sua namorada de 17 anos, também apresentou escoriações leves, mas sem suspeita inicial de fraturas. Ambos foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) para passarem por avaliações médicas mais detalhadas.

O atendimento às vítimas mobilizou equipes do Samu, Siate e Motiva Paraná, concessionária responsável pelo trecho, que prestaram os primeiros socorros de forma conjunta. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e esteve presente no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.





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