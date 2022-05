Casal fica ferido após colisão contra árvore em Arapongas

Da Redação

Um casal que estava em um carro ficou ferido após colisão contra uma árvore em Arapongas, na tarde desta sexta-feira (6). O acidente aconteceu entre as Ruas Surucuá x Rua Realejo, na região do Jardim Interlagos. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

A passageira do Monza chegou a bater a cabeça no para-brisas. Ela e o homem foram levados para receber atendimento médico no Honpar. As causas da batida serão apuradas. O carro ficou com a frente bastante danificada.