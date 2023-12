Casal fica ferido após carreta tombar na PR-444 em Arapongas

Carreta tombou na curva do km2 da PR-444

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um homem de 52 anos e uma mulher de 36, ficaram feridos após a carreta em que eles estavam, tombar durante a noite desta quarta-feira (20) na PR-444 em Arapongas, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 22h na altura do km 2 da rodovia.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Copel investe R$ 6,3 mi em geração fotovoltaica na cidade de Arapongas

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o casal é da cidade de Ubiratã, no centro-oeste do Paraná, e seguiam na pista sentido a cidade de Maringá. Conforme os socorristas, a mulher afirmou que o marido passou mal e por conta disso perdeu o controle da carreta, que acabou tombando.

continua após publicidade

Quando os socorristas chegaram, encontraram o homem sentado próximo ao local e reclamando de dores nas costas. Ele também estava bastante desorientado, segundo o Samu. Por conta disso, o motorista foi encaminhado para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). Já a mulher teve apenas uma luxação no tornozelo e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Siga o TNOnline no Google News