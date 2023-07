Casal embriagado é preso pela PM por ameça e porte ilegal de arma

Uma equipe de polícia da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada para atender uma ocorrência na madrugada do domingo (2) no bairro Conjunto Flamingos, em Arapongas, norte do Paraná. Um homem e uma mulher pediram ajuda aos militares, pois estavam com medo de outro casal, que ocupava um veículo Ford EcoSport de cor prata.

continua após publicidade

De acordo com os solicitantes, os ocupantes do carro haviam ateado fogo na residência deles e, na sequência, fugiram. Os militares realizaram um patrulhamento na região para encontrar os suspeitos.

Uma das vítimas informou aos policiais que o casal estava a cerca de uma quadra de distância. Assim que os agentes de segurança saíram do local e chegaram a uma esquina, começaram a ouvir gritos de socorro dos solicitantes.

continua após publicidade

A viatura retornou à moradia das vítimas, e elas alegaram de que um homem estava portando uma arma de fogo e tinha as ameaçado. O casal também mencionou que o suspeito escondeu a arma em uma árvore ao avistar a viatura.

- LEIA MAIS: PM prende três suspeitos de tráfico de drogas no Jardim Colonial

Os militares abordaram o sujeito, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, um dos solicitantes apontou que o revólver estava escondido próximo a uma árvore. Ele foi ao local e pegou o objeto, um revólver calibre .38, com numeração suprimida, contendo 5 munições intactas.

continua após publicidade

A equipe policial notou que o homem abordado apresentava sinais de embriaguez e estava sob efeito de drogas. Inclusive, ele tentou resistir à prisão, mas acabou sendo detido e colocado no interior da viatura.

Enquanto os agentes realizavam os procedimentos para encaminhar as vítimas e o suspeito à delegacia, a EcoSport prata se aproximou. Como os militares contavam com reforço, decidiram abordar o veículo.

A motorista da EcoSport se identificou como a companheira do responsável pelas ameaças. Como ela era suspeita de participar do crime e apresentava sinais de embriaguez, também foi encaminhada para a delegacia em outra viatura que prestava apoio.

A condutora foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para a existência de álcool no sangue. Devido a isso, ela foi presa em flagrante e o veículo foi apreendido.

Siga o TNOnline no Google News