Casal em moto é flagrado com drogas no Ulisses Guimarães em Arapongas

Entorpecente estava escondido com a passageira, mas acompanhante assumiu ser o dono das porções de cocaína

Uma ação de patrulhamento de rotina resultou na apreensão de porções de cocaína e na detenção de duas pessoas no início da noite de quinta-feira (8), no Conjunto Ulisses Guimarães, em Arapongas. A intervenção ocorreu após as forças de segurança receberem denúncias sobre um casal em uma motocicleta que estaria realizando a entrega de entorpecentes na região central da cidade.

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Com base nas informações repassadas pelo centro de operações, a equipe intensificou o patrulhamento até localizar o veículo suspeito na Rua Furriel. Durante a abordagem, os ocupantes — uma mulher que pilotava a moto e um homem que estava na garupa — foram revistados.

Com o auxílio de uma agente feminina, foram encontradas 12 porções de cocaína escondidas com a condutora. Inicialmente, nada de ilícito foi localizado com o passageiro. No entanto, ao ser questionado sobre o material, o homem admitiu que a droga era dele e afirmou ter comprado o entorpecente nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Diante da situação, o casal e o material apreendido foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial de Apucarana, onde foram colocados à disposição da Justiça para as providências cabíveis.