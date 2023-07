Casal é rendido por bandidos e Hilux é levada em Arapongas; veja

Siga o TNOnline no Google News

Um casal foi surpreendido por bandidos na manhã desta quarta-feira, 26, em Arapongas, no norte do Paraná. Câmeras de segurança filmaram toda a ação dos ladrões. A Polícia Militar (PM) realiza um cerco na região durante esta manhã, em busca do veículo.

O roubo foi registrado na Rua Rouxinol, região central da cidade, por volta das 6h. Nas imagens de câmeras de segurança de uma loja onde o veículo estava estacionado em frente, é possível ver o casal chegando para entrar no veículo. Segundos depois, dois bandidos chegam em uma moto, param ao lado da caminhonete e anunciam o roubo. Nas imagens, é possível ver que um dos ladrões aponta uma arma para o motorista. A jovem que estava com ele consegue fugir.

O motorista sai imediatamente do veículo e tenta conversar com o bandido, mas permanece o tempo todo sob a mira da arma, enquanto se afasta do local. Um carro que passava pelo local, ao perceber que se tratava de um roubo, começa a dar ré. Outro que seguia de bicicleta, faz a volta.

Assista:

Policiais Militares realizam cerco neste momento para capturar os bandidos e recuperar o veículo. em breve, mais informações.

