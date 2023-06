Casal é preso suspeito de atear fogo em prédio municipal de Arapongas

Um casal foi preso após atear fogo em um prédio municipal na Rua Rouxinol, área central de Arapongas na noite desta quarta-feira (7), a ocorrência foi registrada por volta das 22h10. O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal teria ateado fogo no local e a equipe de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal (GM) de Arapongas, após informações localizou os suspeitos poucos metros do incêndio, quando abordados, ambos aparentavam estar embriagados.

Com o apoio de uma Guarda Municipal feminina foi feita a busca pessoal na mulher e com ela foi localizado um isqueiro, que provavelmente teria sido usado para atear o fogo no prédio. Durante busca pessoal no homem, nada de ilícito foi encontrado.

A mulher admitiu o crime no momento da abordagem. Foi dado a voz de prisão a ambos, e conduzidos para à 22ª Subdivisão Policial e posteriormente até a Cadeia Pública de Rolândia.

