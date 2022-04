Casal é preso por tráfico de drogas em Arapongas

Da Redação

Uma mulher, de 20 anos, e o marido dela, de 18, foram presos por tráfico de drogas em Arapongas. A equipe GAT da Guarda Municipal apreendeu pinos com cocaína e maconha na casa do casal, no Conjunto Palmares, na noite de domingo (10).

Conforme a GM, a equipe realizava patrulhamento pela Rua Chorão, quando flagrou a mulher fazendo o uso de um cigarro de maconha. A guarda foi até a casa dela, onde estava o marido, ambos já conhecidos no meio policial.

Durante buscas pela casa, no guarda-roupas, no bolso de uma das calças, os guardas encontraram 48 pinos com cocaína e R$257, dinheiro que seria da venda de drogas. No congelador da geladeira, a equipe encontrou maconha, que pesou 48 gramas.

Diante do flagrante, os dois foram presos e levados para a delegacia.