Casal é preso em Arapongas com caminhonete furtada de Atalaia

O veículo foi furtado de Atalaia no dia 14 de maio.

A Polícia Militar (PM), de Arapongas prendeu um casal por receptação de veículo durante a manhã desta quinta-feira (18), em Arapongas. A ocorrência aconteceu no Jardim Mônaco.

Segundo a PM, a equipe recebeu uma denúncia anônima que numa garagem havia uma caminhonete VW/Amarok, cor branca com alerta de furto/roubo.

Equipes se deslocaram para o endereço, e conseguiram visualizar por uma fresta no portão o veículo, que depois de checado, foi constatado que se tratava de uma caminhonete 4x4 com placas OPK-2G98, que havia sido roubada da cidade de Atalaia no dia 14 de maio.

Quando a PM entrou na residência encontrou um casal, que informaram que uma terceira pessoa deixou a caminhonete na casa e que posteriormente viria buscar.

Diante dos fatos, os moradores da residência, juntamente com o veículo, foram encaminhados a 22ª SDP para as providências.

