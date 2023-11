Casal é preso com 79 pedras de crack em Arapongas

A ocorrência foi registrada na Rua Carão, no Jardim Primavera

Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite deste domingo (26) na Rua Carão, Jardim Primavera, em Arapongas. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento pela região devido à presença de um barracão abandonado frequentado por usuários de entorpecentes, havendo um grande fluxo de viciados em drogas na localidade.

No momento em que avistou um veículo Corsa, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir. Durante a perseguição, a equipe observou que um objeto foi arremessado pela janela. Ao verificar o objeto descartado, constatou-se que continha 79 pedras de crack, com peso de 17,56 gramas, embaladas individualmente e prontas para comercialização. O casal recebeu voz de prisão.

O veículo foi recolhido ao Pátio do Detran devido a pendências. A equipe retornou à casa onde poderiam ter ficado as outras embalagens arremessadas, mas nada foi localizado. Dessa forma, os detidos foram conduzidos, juntamente com o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas.

