Casal de Arapongas é multado em R$ 3,1 mil por maus-tratos a cão

Um casal morador de Arapongas, no norte do Paraná, foi multado em mais de R$ 3,1 mil por maus-tratos contra o cachorro de estimação. De acordo com a Guarda Municipal (GM), o animal foi resgatado na última quarta-feira (11) com um ferimento no pescoço com infestação de larvas. Uma mulher, responsável pela denúncia e que preferiu não se identificar, recolheu o cão, arcou com as despesas do atendimento veterinário e, então, conseguiu um lar temporário para ele.

continua após publicidade

Nesta segunda-feira (16), após apurações feitas pelo Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), o casal que reside na área central da cidade compareceu na sede da Secretaria de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos. Conforme o boletim de ocorrência, eles relataram que o cachorro tem o costume de fugir quando o portão da residência é aberto. Em uma dessas "escapadas", o animal teria retornado com um ferimento no pescoço.

- LEIA MAIS: Idoso é encontrado morto em residência no Jardim Ponta Grossa

continua após publicidade

O casal afirmou que, apesar de ter cuidado do cachorro de estimação, o machucado "acabou pegando bicheira". Ao serem questionados sobre o atendimento veterinário necessário, eles afirmaram "dificuldades financeiras" e novamente reforçaram que estariam cuidando do animal em casa e nunca o teriam deixado em estado de abandono.

No entanto, observando as condições inadequadas de bem-estar do animal, foram aplicadas multas que somaram um valor de R$ 3.120,10. O caso também foi encaminhado para a Polícia Civil, que deverá prosseguir com a situação.

O endereço do lar temporário para qual o animal foi encaminhado não foi divulgado pelas autoridades, mas ele segue sob cuidados.

Siga o TNOnline no Google News