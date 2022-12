Casal de Arapongas curte Copa do Mundo 2022 'na faixa'; veja

Da Redação

Assistir a um jogo da Copa do Mundo já é uma experiência única. Agora, imagina curtir todo o momento especial sem pagar nada? Os sortudos da vez são os empresários araponguenses Igor Fagote Sanches e Sandra de Souza Lima Sanches, que ganharam as passagens, os ingressos e a hospedagem durante uma promoção da Coca-Cola FEMSA a supermercados parceiros do Brasil.

O casal, claro, está aproveitando cada minuto da viagem. Na tarde desta segunda-feira (5), eles assistiram ao vivo a vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul, que terminou em 4 a 1, além de ver também a partida da Croácia e Japão.

"Ficamos muito felizes em ganhar essa promoção. Além disso, aqui é um país maravilhoso e disciplinado. Não tem filas e os turistas são tratados com respeito. O país está muito preparado. Ganhamos até chip 5G grátis", conta Igor. Os araponguenses desembarcaram na última sexta-feira (2/12) e ficam até quinta-feira (8/12). "São dias inesquecíveis que ficarão guardados na memória", comenta Sandra.

Veja alguns momentos da viagem:

null - Vídeo por: tnonline

