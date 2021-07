Casal de Arapongas curado da covid revê filhas após 23 dias

Da Redação

Após 37 dias de luta contra a Covid-19, a publicitária Camila Borges e o marido, o gerente de tecnologia Marcos Andrade, de Arapongas, comemoraram a alta médica junto das filhas Helena e Valentina. "Ficamos 23 dias sem ver as meninas e o reencontro foi pura emoção. Foram dias de luta, medo, incertezas, mas de muita fé, orações recebidas, força, carinho e amor", acrescenta.

No dia 3 de junho, Camila sentiu os primeiros sintomas, como dor de cabeça e coriza. "Fiz o exame e deu positivo, mas o do Marcos e das meninas deram negativo. Fiquei isolada, mas alguns dias depois o dele deu positivo também e por coincidência, minha mãe, que tem câncer de medula, também testou positivo. Porém, ela contraiu o vírus em outro lugar porque fazia mais de 30 dias que não nos víamos", recorda.

As meninas foram levadas para casa de amigos e a família que estava com covid se isolou na residência do casal. "Por sete dias ficamos na minha casa junto do meu irmão, da minha cunhada, da minha mãe e de meus sobrinhos, que também contraíram o vírus. Após sete dias, quando pensamos que estava acabando, eu, minha mãe e o Marcos começamos a piorar e precisamos ser internados. Optamos por fazer o tratamento em casa e também terapia com ozônio", conta a publicitária, que sofre de asma e usa bomba de oxigênio diariamente.

Depois de alguns dias, a mãe de Camila foi se recuperando, mas ela e Marcos ainda precisavam de cuidados contínuos. "Ficamos sete dias sem poder levantar, perdemos a voz e não conseguíamos nos mexer. O médico disse para a gente fazer o mínimo de esforço possível. Nossos pulmões estavam com 50% e 70% de comprometimento e os pensamentos negativos invadiam nossas mentes", relembra.

Conforme o tempo foi passando, Camila e Marcos foram melhorando e puderam reencontrar as filhas, momento de pura emoção. "Graças a Deus contamos com o apoio de familiares e amigos neste período, além da equipe médica que esteve com a gente, como o doutor Marcos, a enfermeira mais amorosa Regina, ao enfermeiro Cro e o Rogério. É uma situação terrível que você não sabe se vai ver filhos novamente, mas a gente conseguiu", comemora.

Veja o reencontro:

Assista ao depoimento de Camila e Marcos, que estão junto das filhas Valentina e Helena:

Por Fernanda Neme