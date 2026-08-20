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ARAPONGAS

Casa usada como ponto de tráfico é alvo de operação e dois são presos em Arapongas

Imóvel abandonado e sem água escondia porções de cocaína, maconha e balança de precisão; dois suspeitos foram detidos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Casa usada como ponto de tráfico é alvo de operação e dois são presos em Arapongas
Autor Drogas, celulares e outros itens foram apreendidos na casa - Foto: Divulgação GM

Dois homens foram encaminhados à delegacia na tarde desta quarta-feira (19) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jardim Aeroporto, em Arapongas. A Guarda Municipal apreendeu porções de cocaína e maconha em uma residência que, segundo as autoridades, funcionava exclusivamente como ponto de venda de entorpecentes.

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A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) patrulhava a região quando flagrou os dois suspeitos saindo da casa, que já era alvo de denúncias da comunidade. Ao notar a aproximação da viatura, um deles tentou esconder um objeto no bolso, o que motivou a abordagem imediata. Com ele, os agentes encontraram uma porção de maconha concentrada. O outro homem, apontado como dono do imóvel, portava apenas um celular.

Devido ao flagrante e ao histórico de denúncias do endereço, a equipe entrou na residência para averiguação. Logo na entrada, os guardas notaram que o local estava sem fornecimento de água e sem qualquer condição de moradia, reforçando a suspeita de que a estrutura servia apenas para o crime. Na sala, sobre um sofá, foram encontradas uma balança de precisão e várias embalagens usadas para preparar e dividir as drogas.

Durante as buscas nos fundos da casa, os agentes localizaram os entorpecentes já prontos para a comercialização. Dentro de um guarda-roupas, havia porções de cocaína e 11 pacotes de maconha. Escondido atrás da gaveta de uma cômoda, a equipe ainda achou um "kit" contendo mais 10 embalagens de cocaína.

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Ao serem questionados no local, o proprietário do imóvel assumiu ser dono de apenas uma pequena parte da cocaína, afirmando não saber de quem era o restante do material. O outro suspeito negou ter conhecimento sobre as drogas escondidas na casa.

A dupla recebeu voz de prisão e foi levada, junto com as drogas e a balança de precisão, para a Central Regional de Flagrantes da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.


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