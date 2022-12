Casa Lar de Arapongas vai homenagear ex-servidora municipal; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na oportunidade, estarão presentes lideranças políticas e comunitárias, além de familiares da homenageada

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), vai homenagear a ex-servidora municipal Neiva Elizete Ferreira Martins Andrade, que passará a dar nome à Casa Lar de Arapongas.

continua após publicidade .

O evento será realizado nesta sexta-feira (02), às 10h. Na oportunidade, estarão presentes lideranças políticas e comunitárias, além de familiares da homenageada.





continua após publicidade .

Comércio divulga horário especial

A partir desta segunda (5), o comércio de Arapongas passa a trabalhar em horário especial por conta do final de ano. Conforme Convenção Coletiva de Trabalho disponibilizada no site do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (www.sincoval.com.br), as lojas funcionam de segunda a sexta-feira, até as 22 horas.

Até o Natal, quando houver jogos do Brasil na Copa do Mundo, o comércio fecha uma hora antes da partida e retorna uma hora após o fim do jogo.

O aditivo para a Copa do Mundo, assinado pelos sindicatos patronal e dos empregados, estabelece ainda que nos sábados 10 e 17 de dezembro o expediente pode ser prorrogado até as 20h. Por enquanto, não há indicativos de que as lojas trabalhem no dia 18 de dezembro, um domingo.

Siga o TNOnline no Google News