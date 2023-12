Casa é invadida no centro de Arapongas e ladrão furta duas televisões

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, no norte do Paraná, foi acionada na manhã desta sexta-feira (15) para atender uma ocorrência de furto registrada na área central da cidade. Uma residência localizada na Rua Mandrião Grande foi invadida e o suspeito levou duas televisões.

De acordo com relato do morador, ele teria saído de casa por volta das 09h30 e, ao retornar por volta das 11 horas, se deparou com o portão arrombado e uma janela blindex também danificada. Conforme a vítima, foram furtadas duas televisões, sendo um aparelho de 50 polegadas de cor preta e da marca TCL e o outro de 40 polegadas da Phillips.

A equipe policial realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito ou os objetos levados foram localizados. A vítima foi orientada e um boletim de ocorrência registrado.

