Casa é invadida em Arapongas e gestante é agredida e ameaçada

Uma residência localizada na Rua Cajubi, no bairro Jardim Cultura, em Arapongas, foi invadida na noite desta segunda-feira (20) e a moradora, que está grávida, foi agredida e ameaçada. Uma equipe da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 20h25 para atender a ocorrência de lesão corporal.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a gestante relatou aos policiais que estava em casa quando uma mulher chegou no local e começou a agredi-la e também fazer diversas ameaças. Após cometer a violência, a suspeita fugiu. Não consta no B.O. se a vítima conhece a autora das agressões ou as possíveis motivações para o crime.

- LEIA MAIS: Mulher com bebê no colo é agredida com chutes pelo marido em Arapongas

continua após publicidade

E ainda em Arapongas, no entanto durante a madrugada desta terça-feira (21), por volta das 01h11, a PM foi chamada para atender um caso de violência doméstica na Rua Pica-pau Negro, no Jardim Araucária.

No local, uma mulher relatou aos policiais que o marido teria bebido e estava bastante alterado e, por esse motivo, eles teriam começado a discutir. Durante a briga, a vítima foi agredida com um soco na cabeça. Ela precisou ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico e, na sequência, foi levada para a 22ª Subdivisão Policial, juntamente com o esposo, para as devidas providências.

Siga o TNOnline no Google News