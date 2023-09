Casa é invadida e bandido furta quatro celulares, relógio e roupas

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Arapongas, no Norte do Paraná, foi vítima de um furto na no final da tarde desta segunda-feira (18). Ele saiu da residência dele por volta das 17 horas e, quando retornou 1h30 depois, encontrou a janela de um dos quartos arrombada. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência.

A residência fica localizada na Rua Periquito Pescoço Marrom e, de acordo com relato do proprietário, o responsável pelo furto invadiu o imóvel pela parte dos fundos. Do local foram levados quatro aparelhos celulares: um iPhone 6 prata, um Samsung A01 preto, um MotoG 60S preto e um Samsung A30S preto.

O proprietário também relatou aos policiais militares que um relógio da marca Oriente de cor prata também foi furtado, além de roupas. A vítima ainda informou que há câmeras de segurança na região. No boletim de ocorrência, não há a informação se o homem já conseguiu acesso às gravações.

A vítima foi orientada que, caso sentisse falta de mais algum pertence, fosse até a 22ª Subdivisão Policial. A equipe da PM realizou patrulhamento pelas imediações, mas não localizou nenhum suspeito.

