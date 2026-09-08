Casa é arrombada durante viagem de morador e criminosos levam joias e videogame em Arapongas

O crime foi descoberto na tarde desta segunda-feira (7), na Rua Topetinho Verde. Os invasores arrombaram uma porta e fugiram pelos fundos da casa

Uma residência localizada na Rua Topetinho Verde, no Jardim Paulista, em Arapongas, foi alvo de criminosos enquanto o proprietário estava viajando. O furto foi descoberto no final da tarde desta segunda-feira (7), quando o morador retornou ao imóvel após três dias de ausência e encontrou o local invadido e completamente revirado.

-LEIA MAIS: Mulher entra de carro em condomínio de Apucarana, tenta acessar apartamento e diz a PM que se perdeu



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ao entrar na casa, por volta das 17h, a vítima percebeu que a porta da área de serviço havia sido arrombada. Os quartos estavam desorganizados, indicando uma busca rápida por objetos de valor. Segundo o levantamento inicial repassado à Polícia Militar, os ladrões furtaram um videogame PlayStation, dois relógios, cerca de 25 peças entre joias e semijoias, além de calçados e itens de vestuário.

Durante a vistoria no imóvel, a equipe policial encontrou indícios do percurso feito pelos criminosos. No terreno dos fundos, havia uma escada e três vasos caídos, sugerindo que o acesso ocorreu por aquele ponto, mesmo com a cerca elétrica não apresentando sinais aparentes de rompimento ou danos. A residência conta com duas câmeras de segurança, mas os equipamentos não registraram a invasão por não terem enquadramento da área por onde os autores transitaram.

O proprietário foi orientado pelas autoridades a preservar eventuais vestígios deixados no local. Ele também foi instruído a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Arapongas para complementar o boletim de ocorrência caso note a falta de outros pertences, fornecendo as informações necessárias para dar andamento às investigações.