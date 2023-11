Casa de motoboy é invadida e morador 'dá de cara' com bandido

Uma residência localizada no Conjunto Tropical, em Arapongas, foi invadida por um criminoso na manhã desta segunda-feira (13). O morador, que trabalha como motoboy e realiza entregas no período noturno, estava dormindo no momento da ação criminosa, mas acordou quando o suspeito fez um barulho muito alto na cozinha. O araponguense foi verificar e acabou se deparando com o bandido.

continua após publicidade

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) às 11h28. Segundo o boletim de ocorrência, a casa que o ladrão invadiu fica na Rua Dançarino. Ele teria arrombado uma das janelas para entrar no local e, depois de ter "dado de cara" com o morador, pulou a mesma janela e o muro e fugiu tomando rumo ignorado. Ele não conseguiu furtar nada da residência.

- LEIA MAIS: Homem de 23 anos fica ferido após tombamento de caminhão em Arapongas

continua após publicidade

A vítima relatou às autoridades que o criminoso utilizava uma camiseta dourada, calça jeans e tênis preto. Ele também seria magro e de estatura média. A equipe policial realizou buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. Foi registado um boletim de ocorrência sobre a tentativa de furto.

Siga o TNOnline no Google News