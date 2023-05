Carro roubado de vigilante em Londrina é encontrado em Arapongas

Da Redação

O veículo Fiat Strada Freedom roubado de um vigilante em Londrina foi encontrado abandonado em uma estrada rural no Distrito de Aricanduva, em Arapongas. O automóvel estava com o pneu dianteiro danificado. Os ladrões envolvidos no crime foram presos em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi chamada na manhã de terça-feira (16), por uma pessoa que viu o veículo abandonado na estrada. Quando a equipe chegou, constatou que era o carro levado do vigilante da estação de tratamento da Sanepar, no bairro Ouro Verde, em Londrina.

Segundo a PM, um vigilante e dois operadores de máquinas foram rendidos e amarrados por três homens em um escritório da estação. As vítimas contaram que os criminosos fugiram com seus veículos: uma motocicleta Titan 150CC, um Citroën/C3 e uma Fiat Strada Freedom. O dono da picape, que ainda teve três cartões de crédito roubados, foi quem permaneceu livre, conseguiu soltar os colegas e acionar a polícia.

O vigilante contou à equipe policial que dois celulares e um revólver calibre 38, com 10 munições, também foram tomados pelos assaltantes. Durante a fuga, os ladrões cometeram outros dois roubos e um furto qualificado.

Os criminosos e os produtos roubados foram encontrados na Avenida Minas Gerais, na região do Jardim Tibagi, em Apucarana. Para saber mais sobre a prisão, clique aqui.

