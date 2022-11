Carro pega fogo na PR-444; criança, mulher e mecânico são socorridos

Da Redação

O profissional estava tentando arrumar o veículo, porém, a região do tanque de combustível começou a pegar fogo

Três pessoas foram socorridas após um carro pegar fogo na PR-444 em Arapongas por volta das 18h40 desta terça-feira (29). Uma mulher e uma criança inalaram muita fumaça e um mecânico sofreu queimaduras no rosto. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

O carro modelo Peugeot 203, que era conduzido pela mulher, estragou na beira da rodovia e ela chamou um mecânico. O profissional estava tentando arrumar o veículo, porém, a região do tanque de combustível começou a pegar fogo.

O mecânico que estava próximo do tanque sofreu queimaduras no rosto e no cabelo. Ele foi socorrido pelo Samu e levado até o Honpar. Já a mulher e o menino inalaram fumaça. Os Bombeiros encaminharam os dois para o Hospital Santa Casa. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

