Carro para embaixo de caminhão após acidente na BR-369 em Arapongas

Um acidente entre um carro e um caminhão foi registrado na manhã desta sexta-feira (16), na marginal da BR-369 em Arapongas, no Norte do Paraná. Um Fiat Palio, de cor bordô, acabou embaixo de uma carreta.

De acordo com informações, o acidente aconteceu por volta das 07h30, na região da praça de pedágio desativada. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou atendimento ao motorista do carro.

0 homem teve ferimentos, recebeu os primeiros socorros no local do acidente e foi encaminhado para uma unidade de saúde do município consciente. Apesar do forte impacto, os ferimentos não são considerados graves. O caminhoneiro não ficou ferido.

A Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência e apura as causas da colisão. O Fiat Palio atingiu a lateral do caminhão e ficou com a frente completamente destruída e parcialmente embaixo da carreta.

