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ACIDENTE

Carro invade pista contrária e batida deixa três feridos na PR-444 em Arapongas

Colisão ocorreu na noite de sábado; todas as vítimas precisaram ser levadas ao hospital do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro invade pista contrária e batida deixa três feridos na PR-444 em Arapongas
Autor Acidente ocorreu na noite de sábado em Arapongas - Foto: Reprodução

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na noite de sábado (26), na PR-444, no trecho que passa pelo município de Arapongas (PR). A batida envolveu dois carros e mobilizou equipes de resgate logo após as 20h.

-LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto deixa ferido e gera princípio de confusão entre populares em Apucarana

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um veículo modelo Volkswagen Gol trafegava no sentido de Arapongas a Mandaguari quando, na altura do quilômetro 5, o motorista perdeu o controle da direção. O carro invadiu a faixa oposta e acabou sendo atingido na parte traseira por um Hyundai Creta, que seguia no sentido contrário.

Com a força do impacto, três pessoas precisaram de atendimento médico. O motorista do Gol, além do condutor e de uma passageira que estavam no Creta, sofreram ferimentos e foram socorridos no local. Todas as vítimas foram encaminhadas por ambulâncias para o Hospital Santa Casa de Arapongas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Após o resgate das vítimas e o registro da ocorrência pelas autoridades rodoviárias, os dois veículos envolvidos na colisão foram liberados no próprio local do acidente.

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