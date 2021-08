Da Redação

Carro invade calçada após colisão no centro de Arapongas

Na manhã desta terça-feira (10), um acidente entre dois carros foi registrado na Rua Uirapuru, com a Rua Harpia, área central de Arapongas. Um dos veículos foi parar em cima da calçada devido à força da batida.

continua após publicidade .

Conforme informações de testemunhas, uma das vítimas, que é idosa, aguarda a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Arapongas, pois exige cuidados especiais.

Apesar da frente de um dos carros ter ficado destruída, ainda de acordo com testemunhas, as vítimas estão conscientes e orientadas. A Polícia Militar de Arapongas esteve no local para registrar o acidente.