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Carro furtado em São Paulo é recuperado pela GM de Arapongas na PR-444

Condutor foi detido no local e alegou que apenas levaria o automóvel até a região de fronteira do estado

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 09:19:46 Editado em 16.06.2026, 09:22:30
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Carro furtado em São Paulo é recuperado pela GM de Arapongas na PR-444
Autor Carro foi furtado em São Paulo - Foto: Divulgação

Na tarde de segunda-feira (15), a Guarda Municipal (GM) interceptou um carro com alerta de furto no quilômetro 1 da PR-444, em Arapongas. O veículo, que havia sido levado de seu proprietário na cidade de São Paulo, foi recuperado e o motorista que estava ao volante acabou detido em flagrante.

-LEIA MAIS: Homem é detido pela GM após incendiar o próprio carro em Arapongas

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A ação aconteceu por volta das 17h45, logo após as equipes de segurança receberem a informação de que o automóvel suspeito estava em trânsito pela rodovia. Os policiais avistaram o carro nas proximidades da antiga praça de pedágio e conseguiram realizar a parada de forma segura logo em seguida.

Durante os questionamentos no local, o motorista relatou aos agentes que uma terceira pessoa havia pedido para que ele dirigisse o veículo até a cidade de Foz do Iguaçu. No entanto, ele não soube explicar os detalhes do acordo ou repassar mais informações sobre quem seria o mandante.

Como o condutor cooperou com o trabalho dos policiais e não apresentou resistência, ele foi conduzido sem o uso de algemas até a delegacia de Arapongas. O carro recuperado também foi levado à unidade policial para que as medidas legais fossem tomadas e o processo de devolução ao verdadeiro dono fosse iniciado.

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ARAPONGAS detenção furto de veiculo GUARDA MUNICIPAL recuperação de carro segurança pública
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