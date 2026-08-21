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RECUPERADO

Carro furtado em Apucarana é localizado depenado em Arapongas

Automóvel estava escondido em área rural de difícil acesso, sem as rodas, placas e diversas outras peças

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro furtado em Apucarana é localizado depenado em Arapongas
Autor Carro foi encontrado na zona rural de Arapongas - Foto: Reprodução

A Polícia Militar (PM) recuperou, na noite de quinta-feira (20), um veículo que havia sido furtado na cidade de Apucarana. O carro, um Volkswagen Gol de cor branca, foi encontrado abandonado e parcialmente desmontado em uma área de mata fechada na Estrada Araguari, na zona rural de Arapongas.

-LEIA MAIS: Suspeito do desaparecimento de primas é morto após confronto em Mandaguari (PR)

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A equipe da Patrulha Rural chegou ao local após receber informações sobre o veículo abandonado na propriedade. Ao inspecionar o automóvel, os policiais constataram que ele estava "depenado". Os criminosos haviam retirado as rodas, as placas de identificação e diversas outras peças do carro antes de deixá-lo no local de difícil acesso.

Mesmo sem as placas, os policiais conseguiram checar as numerações originais do veículo no sistema e confirmaram que se tratava do mesmo carro levado no último domingo (16) em Apucarana.

Após a confirmação do crime, o automóvel foi recolhido e encaminhado para a delegacia de Arapongas (22ª SDP). A Polícia Civil ficará responsável pelos trâmites de devolução ao verdadeiro proprietário e pelas investigações para tentar identificar os autores do furto e do desmanche.

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Apucarana ARAPONGAS furto de veiculos POLICIA MILITAR recuperação de veículos
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