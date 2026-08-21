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Carro furtado é recuperado em área rural antes mesmo do registro da ocorrência

Veículo modelo GM Ômega Suprema foi localizado pela Guarda Municipal no Distrito de Aricanduva

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Carro furtado é recuperado em área rural antes mesmo do registro da ocorrência
Autor Carro foi recuperado no Distrito de Aricanduva - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas localizou na quinta-feira (20) um veículo que havia sido furtado horas antes. O automóvel, da cor azul, foi encontrado abandonado em uma estrada de terra no Distrito de Aricanduva, por volta das 11h55.

-LEIA MAIS: Ladrões capotam Audi em fuga e são presos ao pedir socorro à polícia

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Os agentes chegaram à via rural após receberem um chamado da central de atendimento. Sem encontrar os responsáveis pelo carro no local, a equipe consultou o sistema de trânsito, identificou o endereço da proprietária no próprio distrito e foi até a casa dela para averiguar a situação.

Ao conversar com a dona do automóvel, os guardas foram informados de que o veículo havia sido levado por criminosos durante a madrugada. Segundo a família, o carro estava sob a responsabilidade do filho da proprietária e havia sido estacionado na frente da casa da namorada dele, no Jardim Paulino Fedrigo.

Apesar do crime ter ocorrido horas antes, a Guarda Municipal constatou que nenhum aviso de furto havia sido feito às autoridades. Questionada, a mulher explicou que ainda estava reunindo os documentos do veículo para poder ir até a delegacia oficializar a queixa.

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Após ouvirem os relatos, os guardas municipais levaram o marido da proprietária até o ponto da área rural onde o automóvel havia sido deixado pelos criminosos.

Como o registro de furto ainda não constava no sistema policial, o veículo foi liberado no próprio local para a família, que ficou encarregada de providenciar a remoção. Antes de encerrarem o atendimento, os agentes reforçaram aos donos a necessidade e a importância de comparecerem à Polícia Civil para formalizar o caso.

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ARAPONGAS Aricanduva furto de veiculos GUARDA MUNICIPAL recuperação de carros segurança pública
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