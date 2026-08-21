Carro furtado é recuperado em área rural antes mesmo do registro da ocorrência

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas localizou na quinta-feira (20) um veículo que havia sido furtado horas antes. O automóvel, da cor azul, foi encontrado abandonado em uma estrada de terra no Distrito de Aricanduva, por volta das 11h55.

-LEIA MAIS: Ladrões capotam Audi em fuga e são presos ao pedir socorro à polícia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os agentes chegaram à via rural após receberem um chamado da central de atendimento. Sem encontrar os responsáveis pelo carro no local, a equipe consultou o sistema de trânsito, identificou o endereço da proprietária no próprio distrito e foi até a casa dela para averiguar a situação.

Ao conversar com a dona do automóvel, os guardas foram informados de que o veículo havia sido levado por criminosos durante a madrugada. Segundo a família, o carro estava sob a responsabilidade do filho da proprietária e havia sido estacionado na frente da casa da namorada dele, no Jardim Paulino Fedrigo.

Apesar do crime ter ocorrido horas antes, a Guarda Municipal constatou que nenhum aviso de furto havia sido feito às autoridades. Questionada, a mulher explicou que ainda estava reunindo os documentos do veículo para poder ir até a delegacia oficializar a queixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após ouvirem os relatos, os guardas municipais levaram o marido da proprietária até o ponto da área rural onde o automóvel havia sido deixado pelos criminosos.



Como o registro de furto ainda não constava no sistema policial, o veículo foi liberado no próprio local para a família, que ficou encarregada de providenciar a remoção. Antes de encerrarem o atendimento, os agentes reforçaram aos donos a necessidade e a importância de comparecerem à Polícia Civil para formalizar o caso.