Carro furtado é encontrado incendiado na zona rural de Arapongas

Um veículo VW/Gol, furtado em Arapongas, no norte do Paraná, durante a noite desta sexta-feira (22), foi encontrado em chamas pela Polícia Militar (PM) já durante a madrugada deste sábado (23). O carro estava incendiado na estrada do Novo Mundo, localizada na Zona Rural da cidade.

De acordo com a PM, o carro havia sido furtado na rua rolinhas, no centro da cidade. A proprietária afirmou que deixou o carro estacionado e foi comer um lanche, quando voltou o veículo havia sido levado.

Após fazer um patrulhamento pela Zona Rural da cidade, os agentes localizaram o veículo incendiado em meio a uma plantação de soja. Segundo os policiais, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o fogo. O carro, que ficou totalmente destruído pelo incêndio, foi encaminhado para o pátio da 22º SDP de Arapongas.