Da Redação

Carro envolvido em atropelamento é localizado em Arapongas

O carro envolvido no atropelamento de pai e filha em Arapongas neste sábado (18), foi localizado na manhã desta segunda-feira (20), pela Guarda Municipal de Arapongas (GMA). A menina, Beatriz Vivian de Mendonça, de 12 anos, que estava acompanhada do pai, Anderson Leal de Mendonça, não resistiu aos ferimentos causados pelo acidente e morreu no local.

continua após publicidade .

O motorista, conforme informações do boletim da Polícia Militar (PM), fugiu do local sem prestar os socorros às vítimas. De acordo com o superintendente da GMA, Da Silva, a equipe recebeu uma denúncia anônima na manhã desta segunda (20) de onde estaria o veículo e acabou confirmando a suspeita. "Ainda não podemos dar detalhes para não atrapalhar as investigações. No entanto, o carro responsável foi encontrado e o motorista também foi identificado", explica.

Ainda de acordo com Da Silva, o carro foi localizado na garagem da casa de um familiar do motorista. "É isso que podemos passar até o momento. Logo mais teremos mais informações", acrescenta o GM.

continua após publicidade .

Segundo informações de amigos próximos da família, o pai de Beatriz, Anderson, recebeu alta médica neste domingo (19), mas não foi ao velório da menina. Ele também ficou machucado durante o atropelamento e foi levado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).

O acidente

Uma menina, de 12 anos, morreu após ser atropelada na noite deste sábado (18), em Arapongas. Beatriz Vivian de Mendonça estava acompanhada do pai Anderson Leal de Mendonça, que também ficou gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 22h30, na Rua Tico-Tico do Campo, no Conjunto Monterrey.