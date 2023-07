Carro e moto pegam fogo após colisão em trevo de Arapongas; veja vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta foi registrada em um trevo da PR-444, em Arapongas, norte do Paraná, na tarde desta sexta-feira (30). Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) estão no local.

continua após publicidade

Os bombeiros controlaram as chamas e realizaram o trabalho de rescaldo, a fim de resfriar os veículos. Ambos foram consumidos pelas chamas.

A moto colidiu frontalmente contra o carro e acabou parando embaixo dele. Em seguida, o carro começou a pegar fogo. A moto chegou a ser arrastada pelo veículo por alguns metros após a colisão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Engavetamento envolve três carros na "Governador Roberto da Silveira"

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o condutor da motocicleta foi encaminhado com ferimentos considerados leves para atendimento médico.

Veja:

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News