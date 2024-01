Carro é furtado de garagem durante a madrugada em Arapongas

Um carro, modelo Ford Fiesta, foi furtado durante a madrugada de quarta-feira (10) de dentro de uma garagem de venda de veículos em Arapongas, no norte do Paraná. O caso aconteceu em um estabelecimento localizado na Rua Rouxinol, no Jardim do Café.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez contato com o dono do estabelecimento. Ele afirmou que quando chegou para trabalhar, por volta das 6h30 da quarta-feira (10) notou que o portão do local estava fora do lugar e o veículo não estava no interior da garagem.

Ainda segundo a PM, o homem afirmou que o carro estava com combustível na reserva e com as chaves na ignição. Até o fechamento do Boletim de Ocorrências (B.O) nem o suspeito, nem o carro furtado foi localizado.

