Carro destrói trailer de lanche em Arapongas; motorista fica ferido

Carro destruiu trailer de lanches em Arapongas

Um carro colidiu contra um trailer de lanches no início da manhã deste sábado (6). O acidente, que deixou o motorista ferido, aconteceu na esquina das ruas Araras e Calu, no centro de Arapongas, no norte do Paraná.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender o condutor do veículo, que reclamava de dores nas costas e foi encaminhado para o Hospital Norte do Paraná (Honpar). Os outros ocupantes do veículo recusaram atendimento médico.

O trailer de lanches ficou completamente destruído após o forte impacto causado pelo carro. A Polícia Militar (PM) foi acionada e apura as causas do acidente.

De acordo com os socorristas, a estrutura pertence a uma senhora, que chegou ao local durante o atendimento do Samu.

