Carro desgovernado se envolve em grave acidente em Arapongas

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas foi acionada na noite desta terça-feira, 26, por volta das 22h, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito.

De acordo com o relatório de ocorrências, o solicitante informou que presenciou um veículo de cor prata, transitando de maneira perigosa pela rua e até mesmo colidindo em um outro veículo, na região do Parque Industrial lll.

Durante o deslocamento da equipe, um novo contato foi realizado, avisando que o mesmo veículo prata havia colidido com um carro preto e que em seguida, bateu contra uma árvore no cruzamento das ruas Anu Coroca com Rua Andorinha do Rio.

No local, a equipe encontrou o condutor desacordado, sem responder as tentativas de comunicação. Foi acionada uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou o socorro da vítima e o encaminhou para atendimento médico. A Polícia Militar (PM) também foi acionada no local.

O condutor do veículo foi identificado e em seguida, foi feito contato com familiares para que o veículo e os pertences dele fossem entregues, após a elaboração da documentação pertinente da Policia Militar.

