Carro com quatro jovens capota na BR-369 em Aricanduva

Um carro ocupado por quatro jovens capotou após colidir na traseira de um caminhão caçamba no final da tarde desta quarta-feira (18) na BR-369, no Distrito de Aricanduva, em Arapongas (PR). Veja o vídeo abaixo

Após a batida, o veículo, um VW Polo, capotou e só parou na canaleta que divide as duas vias. Um dos passageiros, de 19 anos, sofreu um ferimento leve na boca e foi atendido por equipes do Siate, do Corpo de Bombeiros, e Samu no local.

O motorista do carro, Erick Ribeiro, 19 anos, contou que foi fechado pelo caminhão. "Eu estava vindo sentido Arapongas, o caminhão entrou na minha frente sem dar a seta e eu bati na traseira dele", relatou o condutor, morador de Rolândia, ao TNOnline.

Os outros envolvidos no acidente recusaram atendimento médico.

Um caminhão dos bombeiros também esteve na ocorrência.

