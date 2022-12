Carro com placas de Arapongas capota e jovem fica ferida na BR-376

Da Redação

Renault Megane, com placas de Arapongas, capotou nesta sexta-feira em Ponta Grossa

Um capotamento registrado na BR-376, na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 7h, deixou uma mulher ferida. O acidente aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na altura do km 553 da rodovia, próximo ao Rio dos Papagaios.

O veículo, com placas de Arapongas, tinha três ocupantes. Uma passageira, de 20 anos, sofreu ferimentos considerados moderados e foi encaminhada pelo Siate do Corpo de Bombeiros para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Após o capotamento, o carro, modelo Renault Megane, foi parar às margens da pista e ficou bastante destruído. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada, controlou o trânsito e registrou um boletim de acidente. A causa do capotamento não foi informada.

