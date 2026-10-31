Carro com oito pessoas bate contra poste e deixa duas mulheres feridas em Arapongas

Colisão ocorreu no Jardim Vale do Coqueiral. Uma das vítimas sofreu traumatismo craniano leve e suspeita de fratura no fêmur

Um acidente envolvendo um Chevrolet Vectra com pelo menos oito ocupantes deixou duas mulheres feridas na tarde deste sábado (31), em Arapongas, no norte do Paraná. O veículo saiu da pista e bateu contra um poste na curva do cruzamento da Avenida Araçari Negro com a Rua Curiquinha, no Jardim Vale do Coqueiral.

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O atendimento mobilizou três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar do número de pessoas no carro, apenas duas passageiras precisaram ser encaminhadas para atendimento médico.

A vítima em estado mais delicado é uma mulher de 29 anos, que estava no banco do passageiro dianteiro. Ela sofreu um ferimento na cabeça, apresentou traumatismo craniano leve e suspeita de fratura no fêmur. A mulher foi encaminhada ao Hospital Norte Paranaense (Honpar 2).

A segunda vítima, de 27 anos, teve escoriações na região da cabeça e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O estado de saúde dela não foi detalhado.

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Conforme informações de pessoas que estavam no local, os demais ocupantes do Vectra, incluindo crianças, foram retirados do veículo e deixaram a área por meios próprios.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.