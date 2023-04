Carro com família dentro cai em buraco com água em Arapongas

Da Redação

Carro caiu em um buraco nas margens da PR-444

Um carro com uma família dentro caiu em um buraco que estava cheio de água na tarde desta terça-feira (18), às margens da PR-444, no km 07, em Arapongas, na saída para Maringá, no norte do Paraná.

Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente. O condutor teria perdido e controle da direção e o carro, modelo Volkswagen Gol, acabou caindo na vala que serve como escoamento da pista.

Entre os quatro ocupantes envolvidos, havia uma criança pequena, que foi retirada do veículo com ajuda de um popular, o primeiro a chegar próximo do carro após o acidente.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser avisada sobre o ocorrido, mas as pessoas não sofreram ferimentos e recusaram atendimento médico.

