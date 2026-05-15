Carro capota na rodovia e deixa duas pessoas feridas em Arapongas
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira com veículo de Londrina; vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital
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Duas pessoas ficaram feridas após o carro em que viajavam capotar na noite de quinta-feira (14) na PR-444, na região de Arapongas (PR). O acidente foi registrado por volta das 23h30, na altura do quilômetro 5 da rodovia.
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As vítimas, o motorista e uma passageira, estavam em um Volkswagen Up com placas de Londrina. Logo após o capotamento, ambos receberam os primeiros socorros de uma equipe médica da concessionária EPR, responsável pelo trecho, e foram encaminhados de ambulância para a Santa Casa de Arapongas.
De acordo com as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no local, o veículo seguia do trevo de acesso de Arapongas em direção à rodovia PR-218. A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção, o que fez com que o carro saísse da pista e capotasse na margem direita da rodovia. As causas exatas do acidente ainda deverão ser apuradas.
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