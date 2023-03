Carro capota na manhã deste sábado (11) na BR-369 em Arapongas

Da Redação

Um capotamento foi registrado na BR-369, em Aricanduva, distrito de Arapongas, no norte do Paraná. O acidente aconteceu manhã deste sábado (11), em frente a empresa Nortox. O motorista fugiu do local.

O trecho foi sinalizado por um agente do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) que constatou, com base nas marcas de frenagem, que o motorista possivelmente seguia sentido Apucarana/Arapongas, quando capotou. O carro bateu na defensa metálica e atravessou para a pista contrária.

Uma roda do carro foi encontrada a aproximadamente 50 metros do local do acidente. Ainda conforme informações apuradas no local, o motorista abandonou o carro no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRE) foi acionada e deve apurar as causas do acidente.

Na semana passada, dia 4 de março, outro acidente foi registrado no mesmo trecho, próximo a Facnopar. O condutor seguia no sentido a Arapongas quando perdeu o controle do veículo e bateu na defensa da rodovia. Conforme ele contou à equipe de reportagem, um cachorro teria invadido a pista e, para não atropelar o animal, desviou e acabou sofrendo o acidente. Clique aqui para ler a reportagem completa.

