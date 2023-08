Carro capota em Arapongas e motorista de 33 anos fica ferido

Siga o TNOnline no Google News

Um capotamento de um carro foi registrado na tarde desta sexta-feira (11), por volta das 14h50, na altura do km 16 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

O veículo, um Hyundai Creta, com placas de Londrina, era conduzido por um homem, de 33 anos, que sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), de acordo com a PRE.

Ainda segundo informações da polícia, o carro seguia no sentido Ribeirão dos Dourados a Arapongas quando, ao realizar uma curva aberta para a direita, o motorista perdeu o controle da direção e saiu pela direita às margens da rodovia, vindo a capotar.

O veículo foi liberado para seguradora do condutor.

