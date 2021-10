Da Redação

Carro cai em valeta entre Apucarana e Arapongas

Um Fiat Uno que saía de uma estrada caiu em uma valeta às margens da BR-369, entre Apucarana e Arapongas. O que chama atenção, é que o veículo foi abandonado no local. A suspeita é que o acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (22).

Uma equipe policial foi chamada nesta manhã, porém, não existe nada de irregular com o veículo. Próximo do local do acidente existe uma boate. O Uno, até às 10h, ainda estava caído na valeta.

Acredita-se que o dono do carro deve remover o veículo ainda nesta sexta.