Carro atinge poste e apaga quatro semáforos em Arapongas

Quatro semáforos pararam de funcionar na tarde desta terça-feira (10) após um Renault Sandero bater em um poste no cruzamento da Avenida Siriema com a Rua Iratauá, em Arapongas. O motorista saiu ileso.

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O condutor saía da Rua Iratauá para acessar a avenida quando tentou fazer o retorno antes do ponto indicado para a manobra. O carro atingiu o poste que alimentava os quatro semáforos do cruzamento, interrompendo o fornecimento de energia aos equipamentos.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e permaneceu no local até a retirada do veículo por um guincho. A Prefeitura de Arapongas ficou responsável pelo reparo dos semáforos e pelo restabelecimento da sinalização no cruzamento.