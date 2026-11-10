Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Arapongas
publicidade
TRÂNSITO

Carro atinge poste e apaga quatro semáforos em Arapongas

Colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Siriema com a Rua Iratauá

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Carro atinge poste e apaga quatro semáforos em Arapongas
Autor A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e permaneceu no local até a retirada do veículo por um guincho - Foto: TNOnline

Quatro semáforos pararam de funcionar na tarde desta terça-feira (10) após um Renault Sandero bater em um poste no cruzamento da Avenida Siriema com a Rua Iratauá, em Arapongas. O motorista saiu ileso.

-LEIA MAIS: Suspeito de ferir duas pessoas a tiros em conveniência de Arapongas é preso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O condutor saía da Rua Iratauá para acessar a avenida quando tentou fazer o retorno antes do ponto indicado para a manobra. O carro atingiu o poste que alimentava os quatro semáforos do cruzamento, interrompendo o fornecimento de energia aos equipamentos.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e permaneceu no local até a retirada do veículo por um guincho. A Prefeitura de Arapongas ficou responsável pelo reparo dos semáforos e pelo restabelecimento da sinalização no cruzamento.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito ARAPONGAS GUARDA MUNICIPAL segurança pública SEMÁFOROS transito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV